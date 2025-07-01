Bloomberg: 14 миллионов человек могут погибнуть из-за плана Трампа по USAID

Если же сокращение финансирования продолжится, то, по прогнозам, только в 2025 году умереть могут 1,8 миллиона человек в самых бедных странах. А к 2030 году цифра вырастет до 14 миллионов человек, в том числе 4,5 миллиона детей в возрасте до пяти лет.