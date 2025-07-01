Bloomberg: 14 миллионов человек могут погибнуть из-за плана Трампа по USAID

После того, как президент США Дональд Трамп свернул работу и прекратил финансирование USAID, эксперты издания The Lancet провели исследование и выяснили, что действия главы Белого дома по «демонтажу» Агентства США по международному развитию могут привести к еще около 14 миллионам смертей к 2030 году. Об этом сообщает Bloomberg.
Исследователи проанализировали данные из 133 стран с низким и средним уровнем дохода с 2001 по 2023 год и выяснили, что программы скандального агентства помогли предотвратить более 91 миллиона смертей за последние два десятилетия, в том числе 30 миллионов среди детей.
Если же сокращение финансирования продолжится, то, по прогнозам, только в 2025 году умереть могут 1,8 миллиона человек в самых бедных странах. А к 2030 году цифра вырастет до 14 миллионов человек, в том числе 4,5 миллиона детей в возрасте до пяти лет.
Вместе с тем, утверждают эксперты, согласно исследованию, в странах с более высоким уровнем поддержки USAID общая смертность снизилась на 15 процентов, а детская смертность снизилась на 32 процента.
Так, смертность от ВИЧ/СПИДа снизилась на 65 процентов, малярии на 51 процент и тропических болезней на 50 процентов.
Несмотря на недавнее масштабное сокращение, в конце марта этого года USAID организовало миссию помощи Мьянме. Так, группа из трех экспертов по оценке последствий разрушительного землетрясения.
А ранее Белый дом опубликовал список нелепых трат реорганизуемого агентства USAID, включая финансирование боевиков и террористов.