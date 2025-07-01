В Госдуме высказались по поводу слухов о возможной заморозке вкладов

— Деньги на депозитах работают на развитие экономики — за счет них банки выдают кредиты, которые в свою очередь обеспечивают им финансовые результаты для расчета с вкладчиками и выплаты процентов. Изымать средства частных лиц не имеет никакого практического смысла, — цитирует слова парламентария РИА Новости.