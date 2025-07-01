«Манчестер Сити» вылетел с клубного чемпионата мира

«Манчестер Сити» во вторник, 1 июля, проиграл саудовскому «Аль-Хилялю» со счетом 3:4 в матче ⅛ финала клубного чемпионата мира. Таким образом он вылетел с клубного чемпионата мира по футболу.
Уточняется, что команда проиграла в период дополнительного времени. Заключительный победный гол на 112 минуте забил Маркос Леонардо. В ¼ финала «Аль-Хиляль» встретится с бразильским «Флуминенсе», который ранее обыграл миланский «Интер» со счетом 2:0.
Клубный чемпионат мира проходит в Соединенных Штатах с 14 июня по 13 июля.
Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» со счетом 5:0 победил итальянскую команду «Интер» в финале Лиги чемпионов. ПСЖ впервые стал победителем этого турнира. Обладателями кубка стали бывший вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов и экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия.
Стало известно, что российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов попал в сферу интересов турецкого клуба «Галатасарай». При этом интерес к 26-летнему голкиперу также проявляет английский клуб «Борнмут».