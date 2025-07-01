В Кишиневе перекрывают улицы в разных районах города на несколько дней: Рассказываем, по каким направлениям и на какой срок

Мэрия Кишинёва сообщает об ограничении дорожного движения по ряду столичных улиц:
С 14:00 2 июля до 02:00 3 июля будет приостановлено дорожное движение по бул. Штефана чел Маре, на отрезке между улицами Мит. Г. Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина. Общественный транспорт перенаправят на прилегающие улицы.
С 13:00 1 июля до 16:00 3 июля будет приостановлено движение по выделенной полосе для общественного транспорта на том же участке, в направлении улицы А. Пушкина.
С 22:00 до 00:00
С 08:30 до 12:00 2 и 3 июля дорожное движение будет перекрыто на Хынчештском шоссе, между ул. Л. Качиньского и Сихаструлуй.
Ограничения связаны с проведением различных мероприятий на этих улицах. Водителей просят проявлять терпение и соблюдать ПДД.