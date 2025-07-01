Россиянам рассказали, что должно входить в дачную аптечку

Собеседница издания посоветовала не забывать, что лето — это комары, и осы, и пчелы, поэтому аптечка должна включать всевозможные спреи и репелленты. При укусе пчелы нужно удалить жало, поэтому Александрова советует положить в аптечку пинцет, также уточнив, что пригодятся антисептик или анестетик в виде спрея для обработки места укуса. Антигистаминные средства, в свою очередь, нужны не только для облегчения последствий укусов пчел и ос, но и при наличии поллиноза, то есть аллергии на пыльцу цветущих растений, уточнила врач.