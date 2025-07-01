Россиянам рассказали, что должно входить в дачную аптечку

В летний период даже самых осторожных дачников могут подстерегать ушибы, ожоги, укусы насекомых и пищевые отравления. Врач-терапевт Алла Александрова в беседе с «Российской газетой» рассказала, как собрать дачную аптечку так, чтобы быть готовым к любым неожиданностям.
По словам специалиста, первым и самым главным правилом является то, что дачная аптечка должна быть отдельной. Она указала, что это избавит от необходимости каждый раз вспоминать, что взять с собой, а также поможет избежать забытых важных лекарств. Врач посоветовала использовать для хранения герметичный контейнер, защищающий содержимое от жары и влаги, а поместить его нужно в недоступное для детей место.
Александрова обратила внимание, что состав аптечки должен учитывать специфику дачной жизни, а именно солнце, активность, свежие овощи и фрукты, а также риск мелких травм. В первую очередь, как заметила собеседница издания, в дачной аптечке должны быть препараты, которые принимаются ежедневно, что особенно важно для людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, в аптечку следует поместить средства от солнечных ожогов на основе пантенола в любых видах, будь то спреи, мази или гели.
Специалист также подчеркнула, что дача — это активность, и здесь выше риск ушибов, растяжений и обострений остеохондроза, поэтому в дачную аптечку должны входить обезболивающие препараты, в частности, необходимы действующие «изнутри» таблетки, а от ушибов или болезненности в суставах могут помочь мази, гели или пластыри.
Собеседница издания посоветовала не забывать, что лето — это комары, и осы, и пчелы, поэтому аптечка должна включать всевозможные спреи и репелленты. При укусе пчелы нужно удалить жало, поэтому Александрова советует положить в аптечку пинцет, также уточнив, что пригодятся антисептик или анестетик в виде спрея для обработки места укуса. Антигистаминные средства, в свою очередь, нужны не только для облегчения последствий укусов пчел и ос, но и при наличии поллиноза, то есть аллергии на пыльцу цветущих растений, уточнила врач.
Терапевт добавила, что раны, порезы и кровотечения являются частыми спутниками дачного сезона, поэтому в аптечке обязательно должны быть бинты (стерильные и нестерильные), вата, пластыри разного размера, а также кровоостанавливающий жгут. Учитывая то, что дачные продукты, вода, обилие фруктов и овощей, могут привести к расстройству желудка, Александрова порекомендовала иметь в аптечке адсорбенты, а также ферменты и препараты для восстановления водно-солевого баланса.
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