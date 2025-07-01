Нужен не только на солнце: пять мифов об SPF-кремах, в которые пора перестать верить

Солнце — источник жизни и энергии, но ультрафиолетовое излучение (УФ) способно нанести серьезный вред вашей коже. Поэтому ежедневное использование крема с SPF-защитой — не прихоть, а необходимая мера для здоровья и молодости кожи. Однако вокруг SPF-кремов существует множество мифов, из-за которых люди либо пренебрегают защитой, либо используют ее неправильно. Когда действительно нужен SPF, как его правильно наносить и какие средства лучше выбирать, рассказала «Вечерней Москве» косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова.