Нужен не только на солнце: пять мифов об SPF-кремах, в которые пора перестать верить

Солнце — источник жизни и энергии, но ультрафиолетовое излучение (УФ) способно нанести серьезный вред вашей коже. Поэтому ежедневное использование крема с SPF-защитой — не прихоть, а необходимая мера для здоровья и молодости кожи. Однако вокруг SPF-кремов существует множество мифов, из-за которых люди либо пренебрегают защитой, либо используют ее неправильно. Когда действительно нужен SPF, как его правильно наносить и какие средства лучше выбирать, рассказала «Вечерней Москве» косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова.
Миф 1: SPF нужен только в солнечную погоду.
Ультрафиолетовые лучи типа А (UVA) проникают через облака и даже стекло, вызывая фотостарение и повышая риск рака кожи. Поэтому SPF необходим даже в пасмурную погоду, если УФ-индекс превышает 4.
Даже если специально вы не загораете, ультрафиолет все равно способен воздействовать на кожу — во время прогулки, на балконе, по дороге на работу.
Как проверить УФ-индекс?
УФ-индекс можно проверить в удобном для вас приложении погоды или на сайтах метеорологических служб. Если индекс 3 и ниже, можно обойтись без SPF, но при 4 и выше защита обязательна.
Миф 2: Водостойкие кремы не нужно обновлять.
Водостойкие SPF-средства действительно дольше держатся, но только в воде. После вытирания полотенцем часть крема стирается, поэтому обновление необходимо.
Когда обновлять SPF?
каждые два часа на открытом солнце;после купания, если крем не водостойкий;при активном потоотделении.
Кремы с физическими фильтрами (оксид цинка, диоксид титана) менее подвержены разрушению, но их тоже стоит обновлять, если кожа потеет или трется об одежду.
Как предотвратить появление мелких морщин.
Миф 3: SPF 30 достаточно для защиты.
SPF 30 блокирует около 97 процентов UVB-лучей, а SPF 50 — около 98 процентов. Разница кажется небольшой, но при активном солнце (УФ-индекс 6+) SPF 30 может оказаться недостаточным, а большинство людей наносят крем тонким слоем, снижая реальную защиту.
Лучше выбирать SPF 50+, особенно для:
светлой кожи; длительного пребывания на солнце; отдыха в южных странах.
Миф 4: SPF мешает выработке витамина D.
Да, солнцезащитные кремы снижают синтез витамина D, но для его выработки достаточно 10−15 минут на солнце без SPF (в безопасные часы — до 11:00 или после 16:00). Дефицит витамина D лучше восполнять добавками, чем рисковать ожогами и фотостарением.
Миф 5: SPF вызывает прыщи и забивает поры.
Некоторые кремы действительно комедогенны, поэтому выбирайте легкие текстуры и избегайте кремов с маслами сои, какао, зародышей пшеницы.
Как правильно использовать SPF летом?
Наносите SPF 50+ при УФ-индексе 4 и выше и обновляйте каждые два часа.
SPF — не прихоть, а необходимость для здоровья кожи. Используйте его правильно, и ваша кожа скажет вам спасибо.
Ранее врач-косметолог Диана Салмановна поделилась с «Вечерней Москвой» чек-листами, на которые можно опереться при покупке солнцезащитного крема.