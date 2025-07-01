Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нужен не только на солнце: пять мифов об SPF-кремах, в которые пора перестать верить

Солнце — источник жизни и энергии, но ультрафиолетовое излучение (УФ) способно нанести серьезный вред вашей коже. Поэтому ежедневное использование крема с SPF-защитой — не прихоть, а необходимая мера для здоровья и молодости кожи. Однако вокруг SPF-кремов существует множество мифов, из-за которых люди либо пренебрегают защитой, либо используют ее неправильно. Когда действительно нужен SPF, как его правильно наносить и какие средства лучше выбирать, рассказала «Вечерней Москве» косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова.

Солнце — источник жизни и энергии, но ультрафиолетовое излучение (УФ) способно нанести серьезный вред вашей коже. Поэтому ежедневное использование крема с SPF-защитой — не прихоть, а необходимая мера для здоровья и молодости кожи. Однако вокруг SPF-кремов существует множество мифов, из-за которых люди либо пренебрегают защитой, либо используют ее неправильно. Когда действительно нужен SPF, как его правильно наносить и какие средства лучше выбирать, рассказала «Вечерней Москве» косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова.

Миф 1: SPF нужен только в солнечную погоду.

Ультрафиолетовые лучи типа А (UVA) проникают через облака и даже стекло, вызывая фотостарение и повышая риск рака кожи. Поэтому SPF необходим даже в пасмурную погоду, если УФ-индекс превышает 4.

Даже если специально вы не загораете, ультрафиолет все равно способен воздействовать на кожу — во время прогулки, на балконе, по дороге на работу.

Как проверить УФ-индекс?

УФ-индекс можно проверить в удобном для вас приложении погоды или на сайтах метеорологических служб. Если индекс 3 и ниже, можно обойтись без SPF, но при 4 и выше защита обязательна.

Миф 2: Водостойкие кремы не нужно обновлять.

Водостойкие SPF-средства действительно дольше держатся, но только в воде. После вытирания полотенцем часть крема стирается, поэтому обновление необходимо.

Когда обновлять SPF?

каждые два часа на открытом солнце;после купания, если крем не водостойкий;при активном потоотделении.

Кремы с физическими фильтрами (оксид цинка, диоксид титана) менее подвержены разрушению, но их тоже стоит обновлять, если кожа потеет или трется об одежду.

Как предотвратить появление мелких морщин.

Миф 3: SPF 30 достаточно для защиты.

SPF 30 блокирует около 97 процентов UVB-лучей, а SPF 50 — около 98 процентов. Разница кажется небольшой, но при активном солнце (УФ-индекс 6+) SPF 30 может оказаться недостаточным, а большинство людей наносят крем тонким слоем, снижая реальную защиту.

Лучше выбирать SPF 50+, особенно для:

светлой кожи; длительного пребывания на солнце; отдыха в южных странах.

Миф 4: SPF мешает выработке витамина D.

Да, солнцезащитные кремы снижают синтез витамина D, но для его выработки достаточно 10−15 минут на солнце без SPF (в безопасные часы — до 11:00 или после 16:00). Дефицит витамина D лучше восполнять добавками, чем рисковать ожогами и фотостарением.

Миф 5: SPF вызывает прыщи и забивает поры.

Некоторые кремы действительно комедогенны, поэтому выбирайте легкие текстуры и избегайте кремов с маслами сои, какао, зародышей пшеницы.

Как правильно использовать SPF летом?

Наносите SPF 50+ при УФ-индексе 4 и выше и обновляйте каждые два часа.

SPF — не прихоть, а необходимость для здоровья кожи. Используйте его правильно, и ваша кожа скажет вам спасибо.

Ранее врач-косметолог Диана Салмановна поделилась с «Вечерней Москвой» чек-листами, на которые можно опереться при покупке солнцезащитного крема.