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В 2026 году новогодние каникулы будут длиться 12 дней

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.

Источник: Reuters

По словам министра труда, перенос делается так чтобы оптимально распределить время. Поэтому каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. «Выходные по три дня будут: в феврале, марте, дважды в мае и на День России в июне», — цитируют министра в Telegram-канале Минтруда.

Так, сокращенные рабочие недели ожидаются в феврале и марте, россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля, с 7 по 9 марта.

Кроме того, на майские праздники в 2026 году запланированы выходные дважды по три дня — с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая. В июне выходные будут с 12 по 14 июня. Россияне будут отдыхать в среду 4 ноября.

Отмечается, что новогодние праздники в 2027 году начнутся уже с 31 декабря 2026 года.

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