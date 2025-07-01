В 2026 году новогодние каникулы будут длиться 12 дней

По словам министра труда, перенос делается так чтобы оптимально распределить время. Поэтому каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. «Выходные по три дня будут: в феврале, марте, дважды в мае и на День России в июне», — цитируют министра в Telegram-канале Минтруда.