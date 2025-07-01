В России не сдавших биометрию иностранцев с 1 июля лишат мобильной связи

«С начала этого года иностранные граждане могут заключить договор с оператором связи только при условии регистрации в Единой биометрической системе. При этом им разрешено оформить на себя не более 10 sim-карт. По ранее заключенным договорам сдать биометрию нужно было до 1 июля. Тем, кто нарушил эти требования, операторы начнут поэтапно отключать связь», — говорится в сообщении министерства.