В России не сдавших биометрию иностранцев с 1 июля лишат мобильной связи

«С начала этого года иностранные граждане могут заключить договор с оператором связи только при условии регистрации в Единой биометрической системе. При этом им разрешено оформить на себя не более 10 sim-карт. По ранее заключенным договорам сдать биометрию нужно было до 1 июля. Тем, кто нарушил эти требования, операторы начнут поэтапно отключать связь», — говорится в сообщении министерства.
На данный момент, по информации Минцифры, более 2 млн иностранцев зарегистрировались в ЕБС и оформили договоры связи по новым правилам. «Чтобы этот процесс был удобнее, мы обеспечили возможность в ряде банков оформлять СНИЛС, подтверждать учетную запись “Госуслуг” и регистрировать биометрию за один визит», — добавили в Минцифры.
Что будет для нарушивших правила
Неактивные более трех месяцев номера будут отключены сразу, активные — поэтапно. При этом сначала будут заблокированы услуги международной и междугородней связи и снижена скорость интернета, а через 30 дней оказание услуг связи будет прекращено полностью.
С 30 июня иностранцы, планирующие визит в Россию, могут подать заявление на въезд и зарегистрировать биометрию через приложение ruID. «На границе будет создан цифровой профиль, включающий СНИЛС и учетную запись “Госуслуг”. Останется только один раз сходить банк, чтобы подтвердить учетную запись и биометрию. Фотографироваться и записывать голос повторно не потребуется», — рассказали в Минцифры.
Чтобы переоформить договор иностранцам, которые находятся в России необходимо проверить количество оформленных абонентских номеров, что можно сделать в разделе «Сим-карты» на «Госуслугах», затем расторгнуть договоры по лишним номерам, после чего обратиться в салон связи и подтвердите личность по биометрии из ЕБС по оставшимся номерам.
С 1 января 2025 года порядок покупки сим-карт иностранцами стал более строгим. Чтобы заключить договор связи, им нужно получить СНИЛС, создать учетную запись на «Госуслугах», зарегистрировать биометрию и сообщить IMEI телефона. Меры направлены на борьбу с мошенниками и «серыми» sim-картами.