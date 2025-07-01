Мошенники разработали новую схему обмана россиян с просмотром кино

Применяя данную методику, одна из преступных группировок с начала 2025 года похитила свыше 343 тысяч рублей у более чем 40 российских пользователей. Отмечается, что в основе лежит популярная у аферистов схема «Антикино». Первый этап остался прежним: мошенник, выдавая себя за привлекательную девушку из Москвы, Санкт-Петербурга или иного крупного города, размещает анкету в соцсетях, на сайтах знакомств или в Telegram-ботах. Иногда используются взломанные аккаунты реальных людей.