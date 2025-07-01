Мошенники разработали новую схему обмана россиян с просмотром кино

Мошенники внедрили новую схему обмана россиян: предлагают жертве провести вечер за совместным кинопросмотром через специализированную платформу, отправляя поддельную ссылку, требующую оплаты подписки.
Применяя данную методику, одна из преступных группировок с начала 2025 года похитила свыше 343 тысяч рублей у более чем 40 российских пользователей. Отмечается, что в основе лежит популярная у аферистов схема «Антикино». Первый этап остался прежним: мошенник, выдавая себя за привлекательную девушку из Москвы, Санкт-Петербурга или иного крупного города, размещает анкету в соцсетях, на сайтах знакомств или в Telegram-ботах. Иногда используются взломанные аккаунты реальных людей.
Зачастую аферисты заимствуют фотографии настоящих девушек из соцсетей, избегая откровенных изображений и явно фальшивых картинок. Количество подписчиков у «владелицы» фото обычно не превышает 1 тысячи — это снижает узнаваемость. Для обхода блокировок за использование чужих изображений злоумышленники обрабатывают снимки через фоторедакторы и нейросети.
При установлении контакта с потенциальной жертвой мошенник переводит общение в личные сообщения Telegram. Он предлагает перед личной встречей лучше узнать друг друга через совместный кинопросмотр в специальном приложении. Дальнейший алгоритм обмана варьируется в зависимости от ОС устройства.
Пользователи iPhone при переходе по ссылке попадают на фейковый ресурс с предложением выбрать тип ОС, затем перенаправляются на страницу с фильмами. Для оплаты подписки требуется ввод банковских реквизитов. В момент транзакции злоумышленники перехватывают данные и незамедлительно похищают средства.
Владельцы Android-устройств после перехода по ссылке и выбора ОС попадают в поддельный магазин приложений, имитирующий Google Play, где под видом легального софта предлагается скачать APK-файл. После ввода платежных данных в установленном приложении преступники мгновенно получают доступ к счету пользователя.
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