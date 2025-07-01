«Испытала себя»: Нюша прокомментировала победу на шоу «Сокровища императора»

Певица Нюша и ее сестра Мария Шурочкина стали победительницами второго сезона шоу «Сокровища императора». Для обеих это стало неожиданным итогом — в проект они пришли скорее за впечатлениями, чем за призом, и при этом смогли проработать личные переживания и старые обиды. Исполнительница рассказала о своих впечатлениях.
В финале сестры соревновались с Антоном и Кристиной Шкаплеровыми, проходя испытания на силу, выносливость и логику. Победу Нюше принес правильный ответ в интеллектуальном конкурсе, благодаря чему сестры забрали главный приз — один миллион юаней.
— Это было незабываемое путешествие… Я так благодарна за возможность прожить эти эмоции. Познакомиться с ребятами и испытать себя, сестру и наши отношения на прочность. Это шоу точно поменяло нашу жизнь в лучшую сторону, — написала Нюша после оглашения результатов в своих социальных сетях.
Во время участия в шоу Нюша и Мария Шурочкина провели вместе несколько недель и смогли открыто поговорить о проблемах. Сестра призналась, что скучает по певице, с которой Нюша редко проводит время, предпочитая общение с подругами. Для певицы проект также стал способом отвлечься после непростого развода с Игорем Сивовым и начать новый этап жизни.
Телеведущая Ксения Бородина нашла свою судьбу в популярном телевизионном проекте «Сокровища императора» на телеканале ТНТ и вышла замуж за Николая Сердюкова 4 июня.