«Испытала себя»: Нюша прокомментировала победу на шоу «Сокровища императора»

Во время участия в шоу Нюша и Мария Шурочкина провели вместе несколько недель и смогли открыто поговорить о проблемах. Сестра призналась, что скучает по певице, с которой Нюша редко проводит время, предпочитая общение с подругами. Для певицы проект также стал способом отвлечься после непростого развода с Игорем Сивовым и начать новый этап жизни.