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Ортодонт рассказала о распространенных ошибках при хранении зубной щетки

Многие люди совершают ошибки при хранении зубных щеток. О них в беседе с изданием 20minutos рассказала ортодонт Ханира Санчес.

Многие люди совершают ошибки при хранении зубных щеток. О них в беседе с изданием 20minutos рассказала ортодонт Ханира Санчес.

— Люди думают, что колпачок защищает зубную щетку, тогда как на самом деле влага, застрявшая между щетинками, способствует росту на них грибков и бактерий, — уточнила эксперт.

Те, кто все равно не хочет отказываться от использования колпачка, могут выбрать вентилируемые варианты. Либо, в таком случае, можно закрывать зубную щетку только после полного высыхания.

Также, по словам врача, стакан с щеткой следует хранить в закрытом месте — подобными мерами есть возможность предотвратить загрязнение вредными частицами, содержащимся в воздухе.

Кроме того, не рекомендуется и хранить в одном стакане сразу несколько зубных щеток, так как они загрязняют друг друга, уточнили в газете.

Недавно эксперт Роскачества Екатерина Хрипко сообщила, что в губке для мытья посуды можно обнаружить не только кишечную палочку, но и более опасные бактерии — в частности, листерии и сальмонеллы.