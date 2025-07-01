Ортодонт рассказала о распространенных ошибках при хранении зубной щетки

Многие люди совершают ошибки при хранении зубных щеток. О них в беседе с изданием 20minutos рассказала ортодонт Ханира Санчес.
— Люди думают, что колпачок защищает зубную щетку, тогда как на самом деле влага, застрявшая между щетинками, способствует росту на них грибков и бактерий, — уточнила эксперт.
Те, кто все равно не хочет отказываться от использования колпачка, могут выбрать вентилируемые варианты. Либо, в таком случае, можно закрывать зубную щетку только после полного высыхания.
Также, по словам врача, стакан с щеткой следует хранить в закрытом месте — подобными мерами есть возможность предотвратить загрязнение вредными частицами, содержащимся в воздухе.
Кроме того, не рекомендуется и хранить в одном стакане сразу несколько зубных щеток, так как они загрязняют друг друга, уточнили в газете.
Недавно эксперт Роскачества Екатерина Хрипко сообщила, что в губке для мытья посуды можно обнаружить не только кишечную палочку, но и более опасные бактерии — в частности, листерии и сальмонеллы.