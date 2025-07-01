Тольяттинский «Акрон» сыграл вничью с костромским «Спартаком» вечером 30 июня

«Молодые и звонкие» провели третью товарищескую встречу (12+) в Подмосковье. Ни одной из команд забить не удалось.
На 7-й минуте Роберто Фернандес мог открыть счет в матче, но «Спартак» спасло лицо вратаря. Позже были моменты у Артема Дзюбы и Дмитрия Пестрякова. Затем оба получили «горчичники». А на 33-й Солтумард Бакаев забил, но был вне игры.
В конце первого тайма шанс появился у Ифета Джаковаца. Однако босниец пробил выше. 0:0 после первого тайма. Во втором Заур Тедеев провел ряд замен. На результат свежие футболисты не повлияли.
Также несколько раз костромичи сами угрожали воротам тольяттинцев. Но уверенно действовали защитник Йонуц Неделчару и новый голкипер «красно-черных» Виталий Гудиев (сменил Александра Васютина).
До этого «Акрон» разгромил СШОР «Химки» — 4:0 (12+).
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