Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тольяттинский «Акрон» сыграл вничью с костромским «Спартаком» вечером 30 июня

«Молодые и звонкие» провели третью товарищескую встречу (12+) в Подмосковье. Ни одной из команд забить не удалось.

Источник: МК.RU Самара

«Молодые и звонкие» провели третью товарищескую встречу (12+) в Подмосковье. Ни одной из команд забить не удалось.

На 7-й минуте Роберто Фернандес мог открыть счет в матче, но «Спартак» спасло лицо вратаря. Позже были моменты у Артема Дзюбы и Дмитрия Пестрякова. Затем оба получили «горчичники». А на 33-й Солтумард Бакаев забил, но был вне игры.

В конце первого тайма шанс появился у Ифета Джаковаца. Однако босниец пробил выше. 0:0 после первого тайма. Во втором Заур Тедеев провел ряд замен. На результат свежие футболисты не повлияли.

Также несколько раз костромичи сами угрожали воротам тольяттинцев. Но уверенно действовали защитник Йонуц Неделчару и новый голкипер «красно-черных» Виталий Гудиев (сменил Александра Васютина).

До этого «Акрон» разгромил СШОР «Химки» — 4:0 (12+).

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2024 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше