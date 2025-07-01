Предприниматели Самарской области отмечены наградами Всероссийского рейтинга «Индекс дела»

«Приятно, что нас заметили, потому что интеллектуальная область — мы занимаемся автоматизацией автобизнеса — она немного в стороне находится. Вхождение в число лучших — это импульс к развитию, для нас это некое признание, которое будет, в том числе, драйвером роста, с которым мы можем идти к предпринимателям, на которое мы можем опираться, чтобы выстраивать более продуктивные отношения с бизнесом», — поделился Евгений Анкудинов, руководитель отдела маркетинга ООО «Стотек».