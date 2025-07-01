Минтруда: Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней

Ранее сообщалось, что россиян могут лишить длинных выходных в январе и мае. С таким предложением выступил вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников. Вместо праздничных дней предлагается ввести шесть рабочих недель по три рабочих дня, что позволит сохранить производительность сотрудников в течение года. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертами, насколько эффективны могут быть предлагаемые меры и как они отразятся на экономике страны.