Минтруда: Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней

Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
Ежегодно правительство утверждает постановление о переносе выходных, совпадающих с праздниками. Цель — оптимально распределить рабочее и свободное время, а также по возможности объединить выходные с праздничными днями.
— Благодаря переносу, новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. 5 раз в будущем году будут выходные по 3 дня: в феврале, марте, дважды в мае и на День России в июне, — цитируют министра в Telegram-канале Минтруда.
В мае 2025 года россиян ожидали два блока нерабочих дней, которые дали время на отдых перед полноценным летним отпуском благодаря переносам выходных дней с 23 февраля и 8 марта. Всего из 31-го календарного дня в мае рабочими были лишь 18 дней.
Ранее сообщалось, что россиян могут лишить длинных выходных в январе и мае. С таким предложением выступил вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников. Вместо праздничных дней предлагается ввести шесть рабочих недель по три рабочих дня, что позволит сохранить производительность сотрудников в течение года. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертами, насколько эффективны могут быть предлагаемые меры и как они отразятся на экономике страны.