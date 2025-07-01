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«Это вопрос финансирования»: башкирские депутаты просят федеральные власти взять на себя проблему «Уфахимпрома»

Парламент Башкирии попросил Мишустина решить проблему «Уфахимпрома».

Источник: Комсомольская правда

Парламент Башкирии направил премьер-министру России Михаилу Мишустину обращение с просьбой включить территорию бывшего ОАО «Уфахимпром» в перечень объектов, где ликвидацией накопленного экологического вреда займутся федеральные власти.

Проблемный участок, включенный в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, находится в северной промышленной зоне Уфы. По оценкам ФГУП «Федеральный экологический оператор», на его реабилитацию требуется около 20 миллиардов рублей, включая 773,5 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации.

Бюджет республики, утверждает спикер Госсобрания, не располагает такими средствами, а объект находится в зоне санитарной охраны уфимского водозабора, что делает ситуацию особенно острой.

«Уфахимпром», работавший с 1942 по 2004 год, оставил после себя около 400 тысяч тонн особо опасных отходов. В 1990 году на предприятии произошла утечка фенола, загрязнившая окружающую среду и водозабор. После закрытия завода рекультивация территории так и не была проведена.

В обращении депутатов подчеркивается, что решение проблемы позволит остановить распространение загрязняющих веществ, снизить экологические риски и улучшить санитарную обстановку в регионе.

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