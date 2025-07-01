«Это вопрос финансирования»: башкирские депутаты просят федеральные власти взять на себя проблему «Уфахимпрома»

«Уфахимпром», работавший с 1942 по 2004 год, оставил после себя около 400 тысяч тонн особо опасных отходов. В 1990 году на предприятии произошла утечка фенола, загрязнившая окружающую среду и водозабор. После закрытия завода рекультивация территории так и не была проведена.