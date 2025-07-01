Дымка растает с рассветом: утром в среду в Калининградской области ожидается туман

"Ночи вторника и среды в антициклоне ожидаются весьма прохладными (до +7…+9 °С по области), а значит, ранним утром на полях можно увидеть радиационные туманы, а над водоёмами — туманы испарения. Ну, а с восходом Солнца температура быстро начнет подниматься до летних отметок: во вторник до +22…+25 °С в среду до +26…+29 °С, — говорится в сообщении.