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Дымка растает с рассветом: утром в среду в Калининградской области ожидается туман

Явление связано с разницей дневных и ночных температур.

Сейчас в Ричмонде: +27° 5 м/с 74% 757 мм рт. ст. +26°
Источник: Клопс.ru

Утром в среду, 2 июля, в регионе ожидается туман. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

"Ночи вторника и среды в антициклоне ожидаются весьма прохладными (до +7…+9 °С по области), а значит, ранним утром на полях можно увидеть радиационные туманы, а над водоёмами — туманы испарения. Ну, а с восходом Солнца температура быстро начнет подниматься до летних отметок: во вторник до +22…+25 °С в среду до +26…+29 °С, — говорится в сообщении.

О погоде в Калининграде на вторник можно прочитать здесь.