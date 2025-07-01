Ветераны боевых действий Омской области получают выплаты в беззаявительной форме

1 июля отмечается День ветеранов боевых действий. В отделении Социального фонда России по Омской области рассказали о новых и существующих мерах поддержки, доступных тем, кто принимал участие в боевых операциях.
С ноября 2024 года процедура назначения выплат носит беззаявительный порядок: как только гражданину выдается соответствующее удостоверение, ему автоматически устанавливается выплата. Кроме того, ветераны могут выбрать форму получения социальных услуг — деньгами или в натуральном виде. Для этого достаточно подать заявление через портал Госуслуг, в клиентской службе Социального фонда или в МФЦ.
Среди других важных мер поддержки — пенсии по инвалидности и ежемесячные компенсации для тех, кто получил травмы во время участия в боевых действиях. Размер выплат зависит от группы инвалидности. Также обеспечивается предоставление технических средств реабилитации согласно индивидуальной программе реабилитации.
С 2024 года участникам специальной военной операции в беззаявительном порядке оформляются электронные сертификаты на приобретение таких средств. Это значительно упрощает доступ к необходимой помощи.
Период участия в СВО учитывается в страховой стаж в двойном размере, что положительно сказывается на пенсионных начислениях. Также в двойном объёме начисляются пенсионные коэффициенты — по 3,6 за год службы. Такие годы засчитываются и при расчёте досрочной пенсии по возрасту.
С начала 2025 года демобилизованные участники СВО имеют возможность воспользоваться услугами по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в 12 центрах Социального фонда по стране. Один из них расположен в Омске — это центр реабилитации «Омский».
Подать заявление на получение льгот и выплат можно в любой из 37 клиентских служб регионального Отделения СФР, в МФЦ или онлайн через портал Госуслуг. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте Социального фонда sfr.gov.ru, в социальных сетях регионального отделения или по телефону контакт-центра: 8−800−100−00−01.
Ранее мы писали, что семья омских медиков передала модернизированный автомобиль для бойцов СВО.