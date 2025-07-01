Ветераны боевых действий Омской области получают выплаты в беззаявительной форме

С ноября 2024 года процедура назначения выплат носит беззаявительный порядок: как только гражданину выдается соответствующее удостоверение, ему автоматически устанавливается выплата. Кроме того, ветераны могут выбрать форму получения социальных услуг — деньгами или в натуральном виде. Для этого достаточно подать заявление через портал Госуслуг, в клиентской службе Социального фонда или в МФЦ.