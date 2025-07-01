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Рассекречены архивы о шпионах ОУН на Ленинградском фронте в годы ВОВ

ФСБ обнародовала материалы о подрывной деятельности украинских националистов в Красной армии на Ленинградском фронте в 1941 году.

Управление ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обнародовало рассекреченные документы о подрывной деятельности членов Организации украинских националистов (ОУН)* в частях Красной армии на Ленинградском фронте в начале Великой Отечественной войны.

Согласно материалам выявленная в конце 1941 года ячейка в 8-ом дорожно-эксплуатационном полку была связана с немецкой разведкой. По делу были арестованы 13 человек, передает ТАСС.

Сообщается, что 12 членов ячейки являлись уроженцами Тарнопольской (ныне Тернопольская) области, еще один — Станиславской (ныне Ивано-Франковская). После призыва в ряды Красной армии по заданию «сельских организаторов» ОУН они занимались в своих частях пораженческой агитацией. Также фигуранты занимались в своих подразделениях шпионажем.

Все арестованные признали свою вину. 11 из них были приговорены к расстрелу.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассекретил разведчика-нелегала, работавшего под чужим именем за рубежом с 80-х годов ХХ века.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

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