Рассекречены архивы о шпионах ОУН на Ленинградском фронте в годы ВОВ

Сообщается, что 12 членов ячейки являлись уроженцами Тарнопольской (ныне Тернопольская) области, еще один — Станиславской (ныне Ивано-Франковская). После призыва в ряды Красной армии по заданию «сельских организаторов» ОУН они занимались в своих частях пораженческой агитацией. Также фигуранты занимались в своих подразделениях шпионажем.