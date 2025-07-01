В очереди к Крымскому мосту скопилось более 800 машин: число авто растет быстрыми темпами

Тем не менее в 2:00 в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находилось 402 автомобиля, а в течение ночи их число заметно увеличивалось. К 6:00 машин стало 493, а через час уже 7:00 количество резко выросло до 757 машин.