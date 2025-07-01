В очереди к Крымскому мосту скопилось более 800 машин: число авто растет быстрыми темпами

В очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани скопилось уже 803 машины. Число автомобилей растет быстрыми темпами. Об этом говорят данные Telegram-канала «Крымский мост: оперативная информация».
Автомобили скопились перед пунктами досмотра на Крымском мосту во время перекрытия магистрали в ночь на вторник, 1 июля. Движение транспорта приостановили в 0:22, но восстановили уже к 1:54.
Тем не менее в 2:00 в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находилось 402 автомобиля, а в течение ночи их число заметно увеличивалось. К 6:00 машин стало 493, а через час уже 7:00 количество резко выросло до 757 машин.
«08:00. В очереди со стороны Тамани находится 803 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — сказано в сообщении информационного канала.
Отмечается, что пробка присутствует только со стороны Тамани, со стороны Керчи затруднений проезда нет.
Днем в понедельник, 30 июня, у Крымского моста образовалась пробка примерно в 1000 машин. Предполагается, что причиной такого затора могло стать увеличение количества туристов в сезон. При этом число сотрудников на пунктах досмотра не менялось. Ожидавшим своей очереди в пробке власти советовали сохранять спокойствие и следовать всем рекомендациям.