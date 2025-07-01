ФБР заявило, что банда хакеров хочет атаковать авиакомпании по всему миру

Уточняется, что банда причастна к утечке данных из страхового гиганта Aflac, а также из нескольких крупных розничных сетей в Британии. Например, в сентябре 2023 года группа взломала и заблокировала сети операторов казино Caesars Entertainment и MGM Resorts International, она потребовала огромный выкуп. Caesars была вынуждена заплатить около $15 млн за восстановление своей сети, отмечается в публикации.