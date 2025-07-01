ФБР заявило, что банда хакеров хочет атаковать авиакомпании по всему миру

Федеральное бюро расследований выпустило срочное предупреждение о том, что крупная банда хакеров из США и Великобритании под названием Scattered Spider планирует провести кибератаки на крупнейших авиаперевозчиков по всему миру, пишет New York Post.
«ФБР недавно заметило, что киберпреступная группировка Scattered Spider расширяет свою целевую аудиторию, чтобы включить в нее авиационный сектор. Эти субъекты полагаются на методы социальной инженерии, часто выдавая себя за сотрудников или подрядчиков, чтобы обмануть службы ИТ-поддержки и получить доступ», — говорится в предупреждении бюро.
Уточняется, что банда причастна к утечке данных из страхового гиганта Aflac, а также из нескольких крупных розничных сетей в Британии. Например, в сентябре 2023 года группа взломала и заблокировала сети операторов казино Caesars Entertainment и MGM Resorts International, она потребовала огромный выкуп. Caesars была вынуждена заплатить около $15 млн за восстановление своей сети, отмечается в публикации.
«Они нацелены на крупные корпорации и их сторонних поставщиков ИТ-услуг, а это означает, что любой человек в экосистеме авиакомпаний, включая надежных поставщиков и подрядчиков, может оказаться под угрозой», — подчеркнули в ФБР.
Ранее хакер PalachPro раскрыл 3 базы под Киевом, где находятся западные наемники.