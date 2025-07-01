В элитной школе-интернате десятки лет насиловали мальчиков: бывшие ученики кончают с собой и лечатся в «психушке»

Многие дети хотели попасть в элитную школу-интернат Нотр-Дам-де-Бетаррам во Франции. Но когда оказывались там, практически сразу осознавали свою ошибку. Там десятки лет насиловали мальчиков, били их и издевались. Ужасающая история французской школы будет опубликована в издании Guardian. С журналистами поделился воспоминаниями один из учеников Паскаль Жели.
Жели входит в группу бывших учеников частной католической школы Нотр-Дам-де-Бетаррам, чьи рассказы о насилии, изнасилованиях и сексуальных посягательствах разоблачили то, что считается крупнейшим скандалом с жестоким обращением со школьными детьми в истории Франции.
В общей сложности с 1957 по 2004 год было подано 200 судебных исков, обвиняющих священников и сотрудников Бетхаррама в физическом или сексуальном насилии. Девяносто жалоб касаются сексуального насилия или изнасилования. Две жалобы привели к предъявлению обвинений бывшему руководителю в связи с предполагаемым сексуальным насилием над несовершеннолетней в 2004 году и предполагаемым изнасилованием несовершеннолетней в период с 1991 по 1994 год. Он был помещен под стражу на время расследования.
«Бетаррам был похож на супермаркет для сексуальных хищников, и те из нас, кто подвергся сексуальному насилию или изнасилованию, часто имели один и тот же профиль: уязвимые дети с разлученными или умершими родителями», — рассказывали жертвы, выступая в судебных заседаниях.
Ранее KP.RU сообщил, что якутская школьница борется за жизнь после избиения и изнасилования. Мужчина вначале избил девушку, а потом изнасиловал ее. Вначале все думали, что жертва скончалась.