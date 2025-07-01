В элитной школе-интернате десятки лет насиловали мальчиков: бывшие ученики кончают с собой и лечатся в «психушке»

В общей сложности с 1957 по 2004 год было подано 200 судебных исков, обвиняющих священников и сотрудников Бетхаррама в физическом или сексуальном насилии. Девяносто жалоб касаются сексуального насилия или изнасилования. Две жалобы привели к предъявлению обвинений бывшему руководителю в связи с предполагаемым сексуальным насилием над несовершеннолетней в 2004 году и предполагаемым изнасилованием несовершеннолетней в период с 1991 по 1994 год. Он был помещен под стражу на время расследования.