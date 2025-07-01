Крымский мост — затор со стороны Кубани увеличивается

Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив вечером в понедельник был закрыт более часа. После открытия моста в очереди было 380 автомобилей. В течение ночи на 1 июля число машин в очереди составляло примерно 400. По состоянию на 8 часов утра в пробке находились 757 машин.