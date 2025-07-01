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Крымский мост — затор со стороны Кубани увеличивается

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны Краснодарского края. Как сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте, по состоянию на 9 часов утра у транспортного перехода со стороны Кубани находятся 900 автомобилей.

Источник: РИА "Новости"

«В очереди со стороны Тамани находится 900 транспортных средства. Время ожидания около трех часов», — говорится в сообщении.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра по-прежнему нет.

Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив вечером в понедельник был закрыт более часа. После открытия моста в очереди было 380 автомобилей. В течение ночи на 1 июля число машин в очереди составляло примерно 400. По состоянию на 8 часов утра в пробке находились 757 машин.

Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, — сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.