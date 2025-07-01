В Казани стартовало голосование за эскизы для новых муралов

Всего на конкурс паблик-арта «Яратам», который проводится совместно с художественной школой «ДАШКА», поступило 32 заявки от 27 воспитанников школы в возрасте от 14 до 18 лет. Работы выполнены с учетом архитектурного контекста, а именно в формате 15:2, а также по одной из предложенных тем: «Яратам: история любви», «Энергия добра», «Сны и фантазии», «Наш двор — наш мир», «Казань — мой город, моя сказка».