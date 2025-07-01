В Казани стартовало голосование за эскизы для новых муралов

В Казани до 7 июля продлится онлайн-голосование творческого конкурса паблик-арта «Яратам». Горожане смогут отдать свой голос за понравившийся эскиз, который в будущем сможет украсить трансформаторную подстанцию в ЖК «Яратам». Участниками конкурса стали юные художники в возрасте от 14 до 18 лет.
Всего на конкурс паблик-арта «Яратам», который проводится совместно с художественной школой «ДАШКА», поступило 32 заявки от 27 воспитанников школы в возрасте от 14 до 18 лет. Работы выполнены с учетом архитектурного контекста, а именно в формате 15:2, а также по одной из предложенных тем: «Яратам: история любви», «Энергия добра», «Сны и фантазии», «Наш двор — наш мир», «Казань — мой город, моя сказка».
Принять участие в голосовании и определить, какие из конкурсных работ станут новыми муралами, может любой желающий. Проголосовать можно до 7 июля по ссылке.
Двух победителей конкурса объявят 8 июля. Авторы и их наставники получат подарки, а их эскизы станут полноценными арт-объектами. Организатором конкурса выступила группа компаний «СМУ-88».
Ранее сообщалось, что в Казани стартовал прием заявок на поэтический конкурс «Саумы, Казан!». Итогом конкурса станет издание поэтического сборника, в котором поместят произведения победителей проекта.