В Самарском театре оперы и балета прошла премьера концертной программы «Ожидание»

28 и 29 июня на Малой сцене театра Шостаковича опера балета состоялась премьера программы «Ожидание» (12+). Это музыкально-драматическая постановка о любви, которая выдержала испытания временем и разлуками.
Режиссер постановки — Марина Шапкина. В программе использована музыка Микаэла Таривердиева и стихи Роберта Рождественского.
В спектакле выступили заслуженные артисты Самарской области: Татьяна Гайворонская, Ирина Янцева, Вероника Землякова, Кирилл Софронов и другие. Также приняли участие учащиеся Самарского хореографического училища.
Музыкальное сопровождение обеспечил инструментальный ансамбль под руководством Евгения Хохлова. Дирижеры — Борис Бенкогенов и Максим Пожидаев. Хореограф — Владимир Шачнев, видеоконтент подготовил Владимир Самарцев.
Режиссер программы подчеркнула, что «ожидание — не пассивность, а ежедневный подвиг любви».
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