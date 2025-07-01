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В Самарском театре оперы и балета прошла премьера концертной программы «Ожидание»

28 и 29 июня на Малой сцене театра Шостаковича опера балета состоялась премьера программы «Ожидание» (12+).

28 и 29 июня на Малой сцене театра Шостаковича опера балета состоялась премьера программы «Ожидание» (12+). Это музыкально-драматическая постановка о любви, которая выдержала испытания временем и разлуками.

Режиссер постановки — Марина Шапкина. В программе использована музыка Микаэла Таривердиева и стихи Роберта Рождественского.

В спектакле выступили заслуженные артисты Самарской области: Татьяна Гайворонская, Ирина Янцева, Вероника Землякова, Кирилл Софронов и другие. Также приняли участие учащиеся Самарского хореографического училища.

Музыкальное сопровождение обеспечил инструментальный ансамбль под руководством Евгения Хохлова. Дирижеры — Борис Бенкогенов и Максим Пожидаев. Хореограф — Владимир Шачнев, видеоконтент подготовил Владимир Самарцев.

Режиссер программы подчеркнула, что «ожидание — не пассивность, а ежедневный подвиг любви».

Ранее мы писали, что музей-галерея «Заварка» проведет экскурсии по выставке о детстве военного времени и пешую прогулку по историческим местам.

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