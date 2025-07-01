Заур Тедеев высказался об играх с «Химками» и костромским «Спартаком»

Матчи прошли 30 июня. Первый закончился в пользу «Акрона» — 4:0, второй вничью — 0:0 (12+). Главный тренер волжан подчеркнул: его футболисты получили необходимую нагрузку.
Наставник «красно-черных» объяснил, встреча со СШОР «Химки» нужна была для распределения последней. Так, считает Заур Тедеев, часть состава подошла более подготовленной к спаррингу с костромской командой.
Та, объяснил главный тренер тольяттинцев, играла в более силовой футбол.
«В первом тайме это было видно. Какие-то моменты нам понравились, какие-то нет. Но есть над чем работать. Хорошо, что наши ребята отнеслись ко встрече правильно и получили необходимую нагрузку. Сейчас это самое важное», — сказал Тедеев.
Отдельно оценил дебют Виталия Гудиева. На 82-й минуте голкипер прервал прострел соперника и сохранил ворота «молодых и звонких» нетронутыми.
«Достаточно хорошо управлял игрой, мне понравилось», — добавил наставник «Акрона».
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