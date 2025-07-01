Леус: в Москве погода 1 июля будет соответствовать последним дням сентября

В таких условиях в регионе 1 июля будет пасмурно и дождливо, а температура воздуха будет соответствовать последним дням сентября. Температура воздуха составит +13… +15 градусов. Атмосферное давление будет расти и достигнет 736 мм рт. ст., что ниже нормы.