Леус: в Москве погода 1 июля будет соответствовать последним дням сентября

Во вторник в столице сохранится влияние тыловой части обширного циклонического вихря, центр которого к середине дня переместится в районы Нижегородской области, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
В таких условиях в регионе 1 июля будет пасмурно и дождливо, а температура воздуха будет соответствовать последним дням сентября. Температура воздуха составит +13… +15 градусов. Атмосферное давление будет расти и достигнет 736 мм рт. ст., что ниже нормы.
В среду в столице местами пройдут кратковременные дожди. Ночью температура воздуха составит +11… +13 градусов, днём — +19… +21 градус, добавил специалист.
Ранее Михаил Леус сообщил, что 1 июля в Москве по температурным показателям может вплотную приблизиться к рекорду 2006 года, когда столбики термометров не превышали отметку +14,9 градуса.