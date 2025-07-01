Верховный суд объяснил, как делится купленная до брака квартира

Поводом для рассмотрения дела стало обращение жительницы Ставрополя, которая после развода с мужем попыталась поделить трехкомнатную квартиру. Недвижимость была куплена супругом до брака, однако часть платежей по договору долевого участия в строительстве он внес уже после свадьбы. Кроме того, право собственности было зарегистрировано во время брака.