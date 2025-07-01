Верховный суд объяснил, как делится купленная до брака квартира

Даже если часть выплат по квартире произведена после свадьбы, жилье, приобретенное до брака, не подлежит разделу при разводе. Такой вывод сделала судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда России.
Поводом для рассмотрения дела стало обращение жительницы Ставрополя, которая после развода с мужем попыталась поделить трехкомнатную квартиру. Недвижимость была куплена супругом до брака, однако часть платежей по договору долевого участия в строительстве он внес уже после свадьбы. Кроме того, право собственности было зарегистрировано во время брака.
Суд разъяснил, что сам по себе факт погашения долга по обязательству, возникшему до вступления в брак, а также регистрация права собственности в браке не означают, что квартира становится совместной собственностью. Основанием для признания жилья общим имуществом такие обстоятельства не являются.
При этом в Верховном суде подчеркнули, что женщина может претендовать на компенсацию, если докажет, что выплаты по обязательствам производились за счет общего семейного бюджета, передает РИА Новости.
Депутаты Государственной думы Евгений Марченко и Александр Бородай подготовили проект закона о запрете раздела при разводе средств, полученных одним из супругов за участие в специальной военной операции на Украине.