Иркутские легкоатлеты победили на открытом Кубке Республики Беларусь

Иркутские спортсмены показали впечатляющие результаты на открытых соревнованиях по легкой атлетике, прошедших в Минске. Представители Приангарья завоевали золото как в личных, так и в командных дисциплинах.
— Михаил Шмыков стал лучшим в прыжке с шестом — результат 5,60 метра обеспечил ему первое место. Также победу одержала команда в эстафете 4×400 метров, где выступала мастер спорта России Кристина Вершинина. Их финишное время — 3:33, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе областного министерства спорта.
Оба легкоатлета прошли подготовку в региональной Школе высшего спортивного мастерства. Шмыков тренируется у Татьяны Третьяковой, а Вершинина — под руководством Василия Шкурбицкого и Елены Болсун. Спортсмены продолжат сезон участием в Кубке сильнейших, который состоится в июле в Бресте. Помимо победителей, команду Иркутской области представят также Дмитрий Пасечник и Ольга Родиошкина.
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