Иркутские легкоатлеты победили на открытом Кубке Республики Беларусь

Оба легкоатлета прошли подготовку в региональной Школе высшего спортивного мастерства. Шмыков тренируется у Татьяны Третьяковой, а Вершинина — под руководством Василия Шкурбицкого и Елены Болсун. Спортсмены продолжат сезон участием в Кубке сильнейших, который состоится в июле в Бресте. Помимо победителей, команду Иркутской области представят также Дмитрий Пасечник и Ольга Родиошкина.