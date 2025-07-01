Мэра города на Камчатке оштрафовали за глухоту к обращениям граждан

Глава города Вилючинска (Камчатский край) судом проговорен к штрафу за равнодушие к обращениям жителей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. «Весной текущего года в мэрию поступили обращения местных жителей по вопросам нарушения жилищных прав. Главой Вилючинска меры по рассмотрению заявлений не приняты, ответы в установленные сроки не направлены», — сообщили в telegram-канале ведомства.