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Мэра города на Камчатке оштрафовали за глухоту к обращениям граждан

Глава города Вилючинска (Камчатский край) судом проговорен к штрафу за равнодушие к обращениям жителей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. «Весной текущего года в мэрию поступили обращения местных жителей по вопросам нарушения жилищных прав. Главой Вилючинска меры по рассмотрению заявлений не приняты, ответы в установленные сроки не направлены», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Глава города не слышит обращений граждан (фото архивное).

Глава города Вилючинска (Камчатский край) судом проговорен к штрафу за равнодушие к обращениям жителей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. «Весной текущего года в мэрию поступили обращения местных жителей по вопросам нарушения жилищных прав. Главой Вилючинска меры по рассмотрению заявлений не приняты, ответы в установленные сроки не направлены», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Мировой судья привлек главу города к административной ответственности. За нарушение порядка рассмотрения обращений мэра оштрафовали на 10 тысяч рублей.

По закону госорган или чиновник обязаны отправить ответ на обращения граждан в течение 30 дней. Срок считается со дня регистрации обращения или заявления.

Вилючинск является закрытым городом в связи с тем, что в нем базируются атомные подводные лодки Тихоокеанского флота. Население составляет около 22 тысяч человек. По данным сайта мэрии, главой города является 45-летний Игорь Головчак.