Минтруд опубликовал календарь праздничных дней в 2026 году. Скрин

Из него следует, что россияне будут отдыхать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. В феврале трехдневные выходные запланированы с 21 по 23 число, в марте — с 7 по 9 марта. В мае предусмотрено два периода отдыха по три дня: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. В июне граждане смогут отдохнуть с 12 по 14 число. Дополнительно выходной день выпадет на среду, 4 ноября. Новогодние праздники 2027 года также начнутся с 31 декабря.