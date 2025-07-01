Новая система оштрафовала тысячи водителей за парковку в Новосибирске

Администрация Новосибирска сообщила о значительном усилении борьбы с незаконной парковкой на газонах благодаря внедрению автоматизированной системы «ПаркНет-М», которая с прошлого года активно используется во всех районах города. Как заявил мэр Максим Кудрявцев, за первое полугодие 2025 года система зафиксировала 3 238 нарушений, привлечены к ответственности 1 437 автовладельцев, при этом наибольшее количество случаев зарегистрировано в Ленинском, Дзержинском районах, Центральном округе и Октябрьском районах.
«Система “ПаркНет-М” — это не способ пополнения бюджета. Важно, чтобы люди поняли, что за нарушение правил последует наказание, и перестали парковаться на газонах», — подчеркнул мэр Кудрявцев, отмечая, что общая сумма наложенных штрафов уже превысила 675 тысяч рублей.
По данным администрации Центрального округа, где с апреля отработано 603 материала по нарушениям, количество случаев парковки на газонах постепенно снижается, однако проблема остаётся актуальной. В Дзержинском районе система ежедневно выявляет 15−20 нарушений, а за 2025 год зафиксировано уже 850 правонарушений. Местные власти намерены продолжать усиление контроля за парковкой, чтобы добиться значительного улучшения ситуации с благоустройством городских территорий.