Трамп предложил DOGE проверить Маска

«Без запусков ракет, спутников или производства электромобилей, и наша страна сэкономила бы состояние. Может быть DOGE стоит хорошенько и пристально взглянуть на это? Большие деньги, которые нужно сэкономить!!!», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.