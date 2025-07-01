Трамп предложил DOGE проверить Маска

Президент США Дональд Трамп предложил Департаменту государственной эффективности (DOGE) проверить миллиардера Илона Маска, который ранее возглавлял это ведомство.
Глава Белого дома отметил, что без субсидий Маск, скорее всего, был бы вынужден закрыть свои магазин и вернуться домой в Южную Африку.
«Без запусков ракет, спутников или производства электромобилей, и наша страна сэкономила бы состояние. Может быть DOGE стоит хорошенько и пристально взглянуть на это? Большие деньги, которые нужно сэкономить!!!», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.
Накануне Маск решил вновь раскритиковать законопроект Трампа о расходах и налогах, известный как «Единый, большой, красивый» (The Big Beautiful Bill). По мнению предпринимателя, такой проект станет «политическим самоубийством» для Республиканской партии и может ввергнуть США в долговое рабство. Миллиардер убежден, что стране необходима новая политическая сила, которая позволит гражданам активнее участвовать в управлении.