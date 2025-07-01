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Россиянам рассказали, сколько продлятся новогодние каникулы в 2026 году

Минтруд: Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней.

Источник: Комсомольская правда

В новогодние каникулы в 2026 году россияне будут отдыхать целых 12 дней. Выходные праздничные дни начнутся уже с 31 декабря и закончатся 11 января 2026-го года. Такими хорошими новостями поделились в Минтруда.

Ранее в Госдуме задумались о том, чтобы порадовать россиян 12-дневными праздниками. Правительство имеет возможность сделать выходными днями все даты с 31 декабря по 11 января. Проблема была только с с пятницей, 9 января, но этот вопрос, похоже, власти решили.

Вместе с тем, социологические опросы показывают, что все меньше россиян предпочитают отдыхать в новогодние праздники. Экспертов, к слову, эта тенденция нисколько не удивляет. Работают в праздники те, кто в период каникул, возможно, будут подрабатывать в сфере услуг — общепите, гостиничном комплексе. Кроме того, есть предприятия и организации непрерывного цикла.