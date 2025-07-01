Россиянам рассказали, сколько продлятся новогодние каникулы в 2026 году

Вместе с тем, социологические опросы показывают, что все меньше россиян предпочитают отдыхать в новогодние праздники. Экспертов, к слову, эта тенденция нисколько не удивляет. Работают в праздники те, кто в период каникул, возможно, будут подрабатывать в сфере услуг — общепите, гостиничном комплексе. Кроме того, есть предприятия и организации непрерывного цикла.