Подписи российского императора помогли украинцам сбежать за границу

В 2022 году восемь мужчин получили разрешения на выезд за границу по обращениям от несуществующей организации «Гуманитарная надежда нации». Как подтвердили в Минюсте Украины, эта структура не зарегистрирована, а в письмах значилась подпись российского императора и логотип «Газпромбанка».