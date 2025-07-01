Минтруд рассказал о выходных на 23 февраля, 8 марта и День России

«В феврале отдыхаем 3 дня подряд: с 21 по 23 февраля. В марте также трехдневные выходные: с 7 по 9 марта. В июне вновь будут выходные с пятницы по воскресенье: с 12 по 14 июня», — говорится в сообщении.