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Минтруд рассказал о выходных на 23 февраля, 8 марта и День России

Россияне будут отдыхать по три дня на 23 февраля, 8 марта и на День России.

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Россияне будут отдыхать по три дня на 23 февраля, 8 марта и на День России, свидетельствует Telegram-канал Минтруда России.

Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.

«В феврале отдыхаем 3 дня подряд: с 21 по 23 февраля. В марте также трехдневные выходные: с 7 по 9 марта. В июне вновь будут выходные с пятницы по воскресенье: с 12 по 14 июня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на День народного единства 4 ноября 2026 года россияне будут отдыхать всего один день.