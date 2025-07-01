Дилеры раскрыли, когда на российском авторынке ждать улучшений

Улучшение ситуации на российском автомобильном рынке возможно в августе — сентябре 2025 года.
Улучшение ситуации на российском автомобильном рынке возможно в августе — сентябре 2025 года, однако на данный момент отсутствуют значимые глобальные предпосылки для позитивных изменений. Об этом сообщили сами дилеры.
Генеральный директор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский отметил, что в целом сохраняется умеренно оптимистичный настрой относительно рынка во втором полугодии. «Скромный оптимизм на август — сентябрь связан с обсуждениями необходимости корректировки валютного курса», — передает его слова ТАСС.
В свою очередь, директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов заявил, что существенного роста продаж во втором полугодии 2025 года дилеры не ожидают. По его словам, прогноз по объему реализации составляет порядка 560−580 тысяч автомобилей. «Ожидаем, что в 2025 году общий объем рынка новых легковых автомобилей достигнет примерно 1,1 миллиона единиц. За первое полугодие было реализовано около 540 тысяч автомобилей, соответственно, на второе полугодие прогнозируем продажи на уровне 560−580 тысяч. При этом отсутствуют глобальные факторы, способные значительно улучшить ситуацию», — добавил Иванов.
Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев также сообщил, что при сохранении объема продаж в июне на уровне 100 тысяч новых легковых автомобилей, по итогам первого полугодия ожидается снижение показателей относительно прошлого года на 25−26%. «По итогам шести месяцев 2025 года продажи легковых автомобилей составят около 540 тысяч единиц против 726 тысяч за аналогичный период прошлого года», — резюмировал он.