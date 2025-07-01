Дилеры раскрыли, когда на российском авторынке ждать улучшений

В свою очередь, директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов заявил, что существенного роста продаж во втором полугодии 2025 года дилеры не ожидают. По его словам, прогноз по объему реализации составляет порядка 560−580 тысяч автомобилей. «Ожидаем, что в 2025 году общий объем рынка новых легковых автомобилей достигнет примерно 1,1 миллиона единиц. За первое полугодие было реализовано около 540 тысяч автомобилей, соответственно, на второе полугодие прогнозируем продажи на уровне 560−580 тысяч. При этом отсутствуют глобальные факторы, способные значительно улучшить ситуацию», — добавил Иванов.