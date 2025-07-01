В Азербайджане уничтожили большую партию луковых колец из России: вот в чем причина

При этом в официальной документации не содержится информация о конкретных видах бактерий, которые находятся в продукте. Также не указано, как микроорганизмы могли туда попасть. Кроме того, отсутствуют также данные о проведении повторных экспертиз для верификации результатов. В статье издания говорится о том, что партия луковых колец из России была уничтожена в полном объеме в соответствии с нормами, которые предписаны законом Азербайджана.