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В Азербайджане уничтожили большую партию луковых колец из России: вот в чем причина

В Азербайджане уничтожили 639 кг луковых колец из России из-за бактерий.

Источник: Комсомольская правда

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) ликвидировало значительную партию луковых колец из России весом 639 килограммов. Об этом сообщает Media.az со ссылкой на ведомство. Отмечается, что продукция была изъята из оборота в связи с обнаружением микроорганизмов.

При этом в официальной документации не содержится информация о конкретных видах бактерий, которые находятся в продукте. Также не указано, как микроорганизмы могли туда попасть. Кроме того, отсутствуют также данные о проведении повторных экспертиз для верификации результатов. В статье издания говорится о том, что партия луковых колец из России была уничтожена в полном объеме в соответствии с нормами, которые предписаны законом Азербайджана.

До этого стало известно, что в партии со специями был обнаружен опасный сорняк. Семена повилики нашли в сушеном базилике, семенах кориандра и зиры. Отмечается, что этот сорняк поражает культурные растения и может нанести урон урожайности. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Иркутской области и Республики Бурятии. Ведомство рекомендовало утилизировать партию зараженных семян, а заводам — заранее провести мероприятия по недопущению размножения опасного сорняка.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области были изъяты две партии некачественного мяса. Специалисты Роспотребнадзора по Новосибирской области провели проверку на предприятиях, которые занимаются обработкой и продажей мясной продукции. В результате две партии мяса и мясных изделий были сняты с продажи, поскольку не соответствовали установленным стандартам.

Причем некачественная продукция встречается и в косметической индустрии. Недавно стало известно, что в США изъяли партию крема для лица, в котором содержалось вещество, вызывающее рак. Речь идет о бензоле. Это вещество негативно влиет на весь организм и может стать причиной образования раковой опухоли. Отмечается, что что крем выпускается под брендом La Roche-Posay, принадлежащим L'Oreal.

Нужно отметить, что изъятие некачественной продукции в ходе проверок стало привычным делом, подобные новости больше не вызывают удивления. Именно поэтому покупателям нужно бережно относиться к своему здоровью и кошельку и не стесняться возвращать в магазин продукцию, которая не отвечает заявленным требованиям. Как это сделать правильно, рассказали журналисты издания KP.RU в этом материале.