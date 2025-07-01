Минтруда сказало, в каком случае не назначат трудовую пенсию в Беларуси

Если же страхового стажа не хватает, и он составляет от 10 до 20 лет, то у белорусов есть право на получение трудовой пенсии по возрасту при неполном страховом стаже. В пресс-службе отметили, что для женщин возраст составляет 60 лет, а для мужчин — 65 лет.