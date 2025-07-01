Минтруда сказало, в каком случае не назначат трудовую пенсию в Беларуси. Подробности привели в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве обратили внимание, что при назначении трудовой пенсии важным является страховой стаж.
«Страховой стаж: требуется не менее 20 лет (периоды, когда за вас платили взносы в ФСЗН)», — пояснили в Минтруда.
Если же страхового стажа не хватает, и он составляет от 10 до 20 лет, то у белорусов есть право на получение трудовой пенсии по возрасту при неполном страховом стаже. В пресс-службе отметили, что для женщин возраст составляет 60 лет, а для мужчин — 65 лет.
В Минтруда уточнили: если же у белоруса менее 10 лет страхового стажа, то в указанном случае права на трудовую пенсию у него нет. Однако ему будет назначена социальная пенсия по возрасту (для мужчин — 65 лет, для женщин — 60 лет).
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