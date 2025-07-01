Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2026 году

Минтруд России представил проект производственного календаря, устанавливающего праздничные и нерабочие дни на 2026 год. Проект соответствующего постановления размещен для публичного обсуждения.
Новогодние каникулы предусматривают 12 дней отдыха — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.
Февральские празднования подразумевают три выходных дня подряд (21−23 февраля). Мартовские праздники в честь Международного женского дня — с 7 по 9 марта.
Май предложено разделить на два трёхдневных периода отдыха: 1−3 мая и 9−11 мая. Июньские выходные продлятся три дня — с 12 по 14 июня.
В ноябре установлен один нерабочий день — 4 ноября (среда). Завершатся праздничные дни года отдыхом с 31 декабря 2026 года.
Правительство РФ ежегодно утверждает постановление о переносе выходных, совпадающих с праздничными датами. Это делается для рационального баланса труда и отдыха, а также для максимального совмещения праздничных и нерабочих дней.
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