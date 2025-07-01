Состояние покурившего вейп орангутана ухудшилось

«Я переживаю, чтобы она не проглотила ее, потому что это пластик, который может вызвать закупорку кишечника и отравление. Сегодня она уже плохо ест, плохо себя чувствует, целый день спит, поэтому я каждый день приезжаю и ищу эту крышку. Если произойдет закупорка кишечника, то вся ответственность ляжет на плечи этой девушки», — сообщил ветеринарный врач Василий Писков.