Состояние покурившего вейп орангутана ухудшилось. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ветеринарный врач из Крыма Василий Писков.
Ранее мастер спорта по миксфайту Анастасия Лучкина дала покурить вейп обезьяне по прозвищу Дана в «Тайгане».
Как рассказал ветеринар Василий Писков, орангутан снял во время курения крышку с вейпа и взял ее в рот.
«Я переживаю, чтобы она не проглотила ее, потому что это пластик, который может вызвать закупорку кишечника и отравление. Сегодня она уже плохо ест, плохо себя чувствует, целый день спит, поэтому я каждый день приезжаю и ищу эту крышку. Если произойдет закупорка кишечника, то вся ответственность ляжет на плечи этой девушки», — сообщил ветеринарный врач Василий Писков.
Ранее мы сообщали, что боксерша, угостившая орангутана вейпом в Крыму, дала комментарий.