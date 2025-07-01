Предложено вживлять отслеживающие устройства под кожу преступников

Эти предложения были выдвинуты на встрече более чем двух десятков технологических компаний в Лондоне в прошлом месяце под председательством министра юстиции Шабаны Махмуд, протокол которой попал в распоряжение The Guardian. В условиях острой нехватки мест в тюрьмах и серьезной нагрузки на сотрудников службы пробации британские министры сообщили компаниям, что им нужны идеи по использованию носимых технологий, мониторингу поведения и геолокации для создания «тюрьмы за пределами тюрьмы».