Предложено вживлять отслеживающие устройства под кожу преступников

На встрече с британским министром юстиции технологические фирмы предложили внедрить трекеры в систему слежения за правонарушителями. Глава минюста Соединенного Королевства Шабана Махмуд заявила компаниям, что хочет «более тесного сотрудничества» для решения проблемы тюремного кризиса.
Устройства слежения, устанавливаемые под кожу правонарушителей, роботы, назначенные для содержания заключенных, и беспилотные транспортные средства, используемые для их перевозки, значились среди мер, предложенных технологическими компаниями министрам, которые собирают идеи для преодоления кризиса в системе правосудия Великобритании.
Эти предложения были выдвинуты на встрече более чем двух десятков технологических компаний в Лондоне в прошлом месяце под председательством министра юстиции Шабаны Махмуд, протокол которой попал в распоряжение The Guardian. В условиях острой нехватки мест в тюрьмах и серьезной нагрузки на сотрудников службы пробации британские министры сообщили компаниям, что им нужны идеи по использованию носимых технологий, мониторингу поведения и геолокации для создания «тюрьмы за пределами тюрьмы».
Министр юстиции Махмуд сказала технологическим компаниям, что она хочет «более тесного сотрудничества между правительством и техническими службами для решения проблемы нехватки мест в тюрьмах, сокращения числа рецидивов и повышения безопасности сообществ». Она предложила им «расширить и усовершенствовать» существующее использование меток «не только для мониторинга, но и для содействия реабилитации и снижения уровня преступности». Министр тюрем Джеймс Тимпсон призвал к «технологическому подходу к правосудию».
Эта инициатива стала последним свидетельством того, что лейбористское правительство использует технологическую индустрию, чтобы помочь повысить эффективность работы государственных служб — от школ до больниц, отмечает The Guardian. В январе Кир Стармер заявил, что искусственный интеллект — это способ «преобразовать наши государственные службы», и говорил о «полной перестройке правительства».
Решение Министерства юстиции последовало за пересмотром приговора, вынесенного в прошлом месяце бывшим министром юстиции Дэвидом Гауком, в котором содержался призыв к сокращению сроков тюремного заключения на короткие сроки и более широкому использованию искусственного интеллекта, а также к возможному более широкому использованию технологии распознавания лиц в общественных местах, чтобы помочь сократить количество переполненных тюрем почти на 10 000 человек.
На встрече в прошлом месяце, организованной отраслевой лоббистской группой Tech UK, министры спросили технологические компании, как может выглядеть «система правосудия, основанная на цифровых данных и технологиях» в 2050 году. Ответы включали: «Мониторинг поведения в режиме реального времени и подкожное отслеживание» для поддержания здоровья и «управление поведением» людей, находящихся под контролем системы уголовного правосудия; консультантов по искусственному интеллекту для содействия реабилитации правонарушителей; и робототехнику, «используемую для управления передвижением заключенных и их содержанием», включая «самоуправляемые транспортные средства для перевозки заключенных».
Правозащитники назвали эти идеи «тревожно антиутопичными» и предупредили, что участники встречи предположили, что правительство, возможно, «слишком сблизилось с технологическими гигантами».
Источник в правительстве подчеркнул, что высказанные до сих пор идеи были гипотетическими темами для обсуждения, чтобы начать обсуждение будущего борьбы с правонарушителями для лучшей защиты населения.
Министр юстиции ранее заявляла, что она «не брезгует» использованием таких технологий, как «распознавание походки», тип биометрического мониторинга уникальных моделей движений людей, который, по мнению некоторых, может помочь предотвратить насилие в тюрьмах до того, как оно произойдет.
Дональд Кэмпбелл, директор по адвокации в Foxglove, некоммерческой организации, выступающей за более справедливое использование технологий, назвал эти предложения «тревожно антиутопичными». «Неприятно осознавать, что министры юстиции встретились с представителями технического сектора, чтобы обсудить использование роботов для управления заключенными, вживление устройств под кожу людей для отслеживания их поведения или использование компьютеров для “предсказания” того, что они будут делать в будущем», — сказал он.
Другие предложения от технологических компаний включали использование мощных квантовых компьютеров для «анализа прошлых данных для прогнозирования поведения в будущем и создания путей отклонения», а также для автоматизации расчета приговоров в чрезмерно загруженной службе пробации.
Но также были высказаны опасения по поводу последствий чрезмерного доверия к технологиям. Один из ответов, записанный за считанные минуты, гласил: «При неправильном применении эти технологии могут привести к печальным последствиям, которые трудно обратить вспять».
Кэмпбелл сказал: «Идея о том, что технологические компании могут создавать инструменты для “прогнозирования” преступности, снова и снова дискредитируется — разочаровывает то, что они продолжают ее продвигать, и то, что Министерство юстиции с такой готовностью прислушивается».