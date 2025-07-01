Летевший над Ижевском украинский БПЛА сняли на видео

Летевший над Ижевском украинский БПЛА. Видео © Telegram / SHOT.
Напомним, ВСУ атаковали дронами одно из предприятий в Ижевске. Специалисты выехали на место происшествия. Также известно, что аэропорт Ижевска закрыт на приём и вылет самолётов.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше