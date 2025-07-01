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Летевший над Ижевском украинский БПЛА сняли на видео

Силы ПВО, предположительно, сбили третий беспилотник на подлёте к Ижевску, сообщили источники SHOT. По словам местных жителей, дрон был уничтожен в небе над Увинским районом. Судя по видеокадрам, речь идёт о БПЛА модели «Лютый».

Источник: Life.ru

Летевший над Ижевском украинский БПЛА. Видео © Telegram / SHOT.

Напомним, ВСУ атаковали дронами одно из предприятий в Ижевске. Специалисты выехали на место происшествия. Также известно, что аэропорт Ижевска закрыт на приём и вылет самолётов.

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