Минфин планирует ввести новые пошлины для мигрантов

Ранее Минфин уже предлагал повысить и ввести новые госпошлины для мигрантов и автовладельцев, объясняя это необходимостью индексации сборов, которые не пересматривались 7−11 лет. По оценкам министерства, такие меры позволят дополнительно привлечь в бюджет более 45 млрд рублей, из которых 17 млрд составят поступления от миграционных пошлин. Законопроект с этими изменениями был рассмотрен правительственной комиссией 30 июня.