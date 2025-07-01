«Новая норма»: Европу поразила чреватая смертельным стрессом жара

Французское правительство обратилось к предприятиям с просьбой скорректировать график работы персонала, чтобы защитить работников от жары, и 200 государственных школ будут частично или полностью закрыты в понедельник и вторник. В минувшие выходные во Франции на юго-западе страны вспыхнул первый за лето пожар, в результате которого сгорело 400 гектаров и более 100 человек были эвакуированы из своих домов в целях предосторожности.