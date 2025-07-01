«Новая норма»: Европу поразила чреватая смертельным стрессом жара

Пока в Москве и области начало июля отметили проливные дожди, Европа изнывает от зноя. В Испании зафиксированы максимумы в 46 градусов по Цельсию, а во Франции объявлена тревога. Экстремальная жара — «новая норма», предупреждают в ООН, пока власти публикуют предупреждения о вреде для здоровья.
Ужасная жара охватила Южную Европу: в Испании температура достигла 46 градусов по Цельсию, а на всей материковой части Франции была объявлена тревога, пишет The Guardian.
Экстремальная жара, усилившаяся из-за загрязнения окружающей среды ископаемым топливом, в течение нескольких дней опаляла Португалию, Испанию, Францию, Италию и Грецию — так Южная Европа переживает первую за лето сильную жару.
Высокие температуры вынудили власти нескольких стран выпустить новые предупреждения о вреде для здоровья и вызвать пожарных, чтобы предотвратить возникновение лесных пожаров. По данным управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Министерства внутренних дел, более 50 000 человек в Турции были эвакуированы из своих домов из-за лесных пожаров.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на конференции по развитию в Севилье в понедельник: «Экстремальная жара больше не является редким явлением — она стала новой нормой».
В Португалии, на его родине, в городе Мора, примерно в 60 милях к востоку от Лиссабона, была зафиксирована температура 46,6 °C. Метеорологи выясняют, является ли это новым июньским рекордом.
По прогнозам, в течение следующих трех дней на юге Испании будет жарко более чем на 40 градусов, а ночная температура составит не менее 25 градусов до утра четверга. Врачи выразили тревогу по поводу сочетания жарких дней и неуютно теплых ночей, которые могут привести к смертельному стрессу для человеческого организма.
В Италии, где в воскресенье в 21 из 27 городов была объявлена самая высокая температура, число госпитализаций в некоторых из самых жарких регионов, таких как Тоскана, увеличилось на 20%. Людям рекомендовано не выходить на улицу с 11 утра до 18 вечера.
Во Франции впервые в истории предупреждения о жаре распространились почти на всю материковую часть страны. Метеорологи Франции объявили в 88% административных районов второй по величине «оранжевый» уровень опасности из-за жары. «Это беспрецедентно», — заявила министр экологии Аньес Панье-Рунашер.
Французское правительство обратилось к предприятиям с просьбой скорректировать график работы персонала, чтобы защитить работников от жары, и 200 государственных школ будут частично или полностью закрыты в понедельник и вторник. В минувшие выходные во Франции на юго-западе страны вспыхнул первый за лето пожар, в результате которого сгорело 400 гектаров и более 100 человек были эвакуированы из своих домов в целях предосторожности.
В Испании, где погода была наихудшей, июньский температурный рекорд в 46 градусов был установлен в субботу днем в Эль-Гранадо, в андалусийской провинции Уэльва. Самая высокая температура за июнь была зафиксирована в Севилье в 1965 году.
Согласно данным испанского метеорологического агентства Aemet, 29 июня в воскресенье оказалось самым жарким днем в Испании за всю историю наблюдений, начиная с 1950 года. Ожидается, что жара продержится до четверга.
В Португалии, где в семи из 18 регионов действуют красные предупреждения о «чрезвычайном риске», метеорологи ожидают, что в среду вечером погода станет прохладнее.
Страны, расположенные севернее, также находятся в опасности. Метеорологическая служба Германии заявила, что жаркая и сухая погода повышает риск лесных пожаров, а некоторые города вводят ограничения на забор воды, поскольку температура в некоторых районах страны к среде приблизится к 40 .
В Бранденбурге, земле, окружающей Берлин, правительство призвало работодателей учитывать опасность для своих сотрудников. «Компании обязаны соблюдать правила теплозащиты на рабочих местах», — заявила региональный министр здравоохранения Бритта Мюллер, в том числе поддерживать приемлемую температуру в помещении и избегать чрезмерного пребывания на солнце.
В Великобритании, по прогнозам, в Лондоне и на юго-востоке Англии ожидается температура до 34 градусов по Цельсию, при этом Метеорологическое управление предупреждает, что высокие температуры и влажные условия будут «довольно неудобными» для тех, кто работает на улице, а также для людей, покидающих Гластонбери и прибывающих на старт Уимблдона.
Радхика Хосла, городской климатолог из Оксфордского университета, подчеркивает: «Население городских районов, таких как Лондон, особенно чувствительно к сильной жаре, поскольку бетон и асфальт поглощают и повторно излучают солнечную радиацию, усиливая ее воздействие на наш организм. По этой причине работники, работающие на открытом воздухе, подвергаются особому риску и должны регулярно делать перерывы для увлажнения в тени».
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца заявила, что ее команды оказывают поддержку спасателям, которые борются с пожарами в Турции, Греции и Норвегии. В других странах, таких как Испания, Италия и Великобритания, волонтеры организации раздавали воду и оказывали помощь уязвимым слоям населения.
Ежегодно от жары во всем мире умирает около полумиллиона человек, причем особенно уязвимы пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, пишет The Guardian.
Экстремальные температуры по всей Европе стали результатом действия теплового купола, который удерживает область высокого давления и горячего воздуха — явление, которое в настоящее время также наблюдается в США. Это происходит на фоне продолжающейся морской жары, из-за которой в Средиземном море стало на 5 градусов жарче, чем обычно, согласно данным Института изменения климата Университета штата Мэн.
Доктор Майкл Бирн, специалист по климату из Университета Сент-Эндрюса, сказал, что тепловые купола не являются чем-то новым, но температура, которую они обеспечивают, была отличной. «В Европе более чем на 2 градуса теплее, чем в доиндустриальные времена, поэтому, когда образуется тепловой купол, это вызывает более сильную волну жары», — сказал он.
Врачи по всему континенту предупредили людей о необходимости проявлять особую осторожность в жаркую погоду, рекомендовав им держаться подальше от жары, пить много воды, носить свободную одежду и проверять состояние соседей, находящихся в уязвимом положении.
По оценкам исследователей, к концу столетия от опасных температур в Европе погибнут еще от 8 000 до 80 000 человек, отмечает The Guardian.
«На планете становится все жарче и опаснее», — сказал Гутерриш, призвав к более активным действиям, чтобы остановить изменение климата. «Ни одна страна не застрахована от этого».