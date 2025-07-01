МВД раскрыло новую мошенническую схему

В ведомстве уточнили, что мошенники объясняют несуществующие арбитражные операции с использованием фальшивых «нейросетевых ботов». Жертва регистрируется на биржах и вносит средства, веря в обещанную прибыль. Следом мошенники получают доступ к аккаунту и выводят деньги на свои счета.