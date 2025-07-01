МВД раскрыло новую мошенническую схему

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Мошенники используют схему с «обучением торговле криптовалютами», сообщается в Telegram-канале УБК МВД РФ.
«Данная схема, фиксируемая в деятельности иностранных колл-центров, представляет собой замаскированное под обучение торговле криптовалютами мошенничество. Цель: оценка уровня финансовой грамотности потенциальной жертвы (в терминологии мошенников — “мамонта”) и установление отношений доверия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мошенник устанавливает доверительные отношения, представляясь экспертом в криптовалютной торговле. Далее происходит психологическая обработка — создается дефицит времени и атмосфера дружелюбия для снижения критичности жертвы.
В ведомстве уточнили, что мошенники объясняют несуществующие арбитражные операции с использованием фальшивых «нейросетевых ботов». Жертва регистрируется на биржах и вносит средства, веря в обещанную прибыль. Следом мошенники получают доступ к аккаунту и выводят деньги на свои счета.