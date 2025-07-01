Глава Удмуртии: одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке дронов ВСУ

Украинские беспилотники попытались атаковать одно из предприятий в Ижевске, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
«Все оперативные службы выехали на место», — уточнил он в своём Telegram-канале.
Глава региона отметил, что будет информировать о ситуации по мере поступления дополнительных данных.
Напомним, 1 июля Минобороны РФ сообщило, что в ночное время силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили над российскими регионами 60 украинских беспилотников. Больше всего БПЛА было уничтожено в Крыму — 17.
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