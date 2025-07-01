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Инсайдер: Впервые за шесть лет логотип Apple переместят на новое место в iPhone

Корпорация Apple собралась изменить дизайн задней панели iPhone. Так, впервые за шесть лет логотип переместят на новое место в iPhone. Об этом заявил известный инсайдер Маджин Бу.

Корпорация Apple собралась изменить дизайн задней панели iPhone. Так, впервые за шесть лет логотип переместят на новое место в iPhone. Об этом заявил известный инсайдер Маджин Бу.

Уточняется, что логотип компании — «яблочко» — намерены переместить ближе к нижней части устройства. У выпущенных после 2019 года iPhone этот элемент находится по центру панели.

При этом Маджин Бу связал изменения с новой основной камерой iPhone. По его словам, она будет занимать всю верхнюю часть задней панели смартфона. Новое расположение «яблочка» кажется дизайнерам Apple более органичным в новых условиях, написал инсайдер на своей странице в социальной сети X.

Ранее пользователи iPhone в России стали жаловаться на серьезные проблемы после обновления до новой операционной системы iOS 26. По сообщениям владельцев устройств, обновление приводит к нестабильной работе и даже полной неработоспособности смартфонов.

5 июня стало известно, что цена базовой версии iPhone 16 рекордно снизилась на российском рынке до 60 тысяч рублей. Изначально в период выхода в продажу в октябре прошлого года его стоимость составляла 114 тысяч рублей.