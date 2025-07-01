Инсайдер: Впервые за шесть лет логотип Apple переместят на новое место в iPhone

При этом Маджин Бу связал изменения с новой основной камерой iPhone. По его словам, она будет занимать всю верхнюю часть задней панели смартфона. Новое расположение «яблочка» кажется дизайнерам Apple более органичным в новых условиях, написал инсайдер на своей странице в социальной сети X.