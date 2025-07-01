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Наставник «Акрона» Тедеев: команде перед вторым сезоном РПЛ требуется усиление

Главный тренер тольяттинцев рассчитывает, что в ближайшее время в клуб приедут новички.

Главный тренер тольяттинцев рассчитывает, что в ближайшее время в клуб приедут новички.

Предстоящий сезон станет вторым для «красно-черных» в Премьер-лиге. В первом заняли девятое место с 35 очками, обогнали «Крылья Советов» и взяли два матча дерби Самарской области.

Новый чемпионат начнут и закончат принципиальными играми против соседей. Сейчас у «Акрона» идут летние сборы в Подмосковье. Прошли три товарищеские игры со «Знаменем труда», СШОР «Химки» и костромским «Спартаком» (12+).

«Команде требуется определенное усиление, потому что второй сезон всегда будет сложнее. Ждем не дождемся, когда к нам в ближайшее время, очень надеюсь, начнут поступать те футболисты, которых отметили», — объяснил главный тренер «молодых и звонких» Заур Тедеев «Матч ТВ».

Ранее наставник тольяттинцев высказался о двух последних «товарняках».

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