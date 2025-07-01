Посол Азербайджана прибыл в МИД России после задержания журналистов Sputnik

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев прибыл в здание Министерства иностранных дел в Москве после вызова, связанного с «недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов». Об этом стало известно во вторник, 1 июля.
Ранее МВД Азербайджана заявило о проведении «оперативных мероприятий» в офисе агентства Sputnik Азербайджан в Баку. По информации из Москвы, связь с местной редакцией прервалась. У здания находились машины патрульно-постовой службы, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами.
Позже агентство Sputnik сообщило, что в Баку были задержаны глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. В агентстве назвали обвинения в их адрес абсурдными.
По данным местных СМИ, задержанных подозревают в якобы причастности к работе на российскую спецслужбу. В Sputnik подчеркнули, что подобные обвинения не имеют под собой никаких оснований, передает РИА Новости.
«Вечерняя Москва» рассказала, с чего начался российско-азербайджанский конфликт, как обе стороны отреагировали на случившееся и к чему привела напряженность между Москвой и Баку.