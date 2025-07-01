Синоптики рассказали о дождливой и прохладной погоде в Москве 1 июля

Пасмурная погода, осадки в виде дождя и температура до +17 градусов ожидают жителей Москвы во вторник, 1 июля. Такой прогноз представлен на официальном сайте Гидрометцентра.
В дневное время в Москве температура воздуха будет варьироваться от +15 до +17 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до +11 градусов.
В Московской области в дневное время ожидается от +13 до +18 градусов, а ночью температура может понизиться до +8 градусов.
Прогнозируется северо-западный ветер, скорость которого составит 6−11 м/с, в отдельных районах не исключены порывы ветра, достигающие скорости до 16 м/с.
Атмосферное давление будет находиться в пределах 734−737 мм ртутного столба.
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